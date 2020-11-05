شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ"الاتصالات" يكشف الطرح الأخير لترددات المحمول الأعلى عائد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق الطرح الأخير للترددات المخصصة لشركات المحمول، أعلى عائد للدولة سواء كان في الطروحات السابقة على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي، وذلك بعد إتباع جهاز تنظيم الاتصالات آلية الطرح لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة-لأول مرة- ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة علي نفس الطرح.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن الطرح تضمن إتباع سياسة اختلاف حجم النطاقات الترددية المطروحة ليحقق تأثير إيجابي على تنافسية الجودة، ومراعاة إعطاء تخفيض سعري للنطاق الأكبر وذلك للمتطلبات الاستثمارية الإضافية في البنية الأساسية؛ مما ساعد على تعظيم إيرادات الدولة من تخصيص تلك الموارد الهامة، وجاء تماشياً مع المعمول به دولياً.

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة لشركات المحمول بقيمة بلغت 1.17 مليار دولار، وآثارت قيمة الترددات لغطاً بسبب انخفاضها عن الترددات التي سبق أن طرحتها وزارة الاتصالات للجيل الرابع.

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وأوضح المصدر، سبب هذا اللغط، أن الطرح الحالي للترددات 2×40، وهي نفس الكمية التي طرحت مع الجيل الرابع مع اختلاف الأحوزة الترددية، غير أن الطرح الحالي هو ترددات فقط، أما حصيلة الطرح السابق تضمنت رخصة الجيل الرابع، علاوة على مد لتراخيص الجيل الثاني والثالث والترخيص لمشغل جديد في سوق المحمول وهي الشركة المصرية للاتصالات، وبالتالي المقارنة غير متساوية، ولكن يمكن القول أن العائد من الترددات في الطرح الحالي يعتبر من أعلى العوائد سواء كان في الطروحات السابقة على المستوي المحلي أو حتى على المستوى العالمي".

وفاز في الطرح الأخير لترددات المحمول، شركات فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار في النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD، أما النطاق الثاني في نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار، فميا فازت في النطاق الترددي المتبقي بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنية TDD، شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 ملايين دولار، وبذلك يكون إجمالي قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.17 مليار دولار أمريكي لكامل النطاقات (240 x ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600).

في حين بلغت حصيلة الترددات المطروحة عام 2016، مبلغ 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، إلا أن المبلغ تضمن وقتها طرح رخض خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الأرضي الافتراضي على شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات.