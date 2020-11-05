شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل الصعود مع اقتراب "جو بايدن" من الفوز بالرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع اقتراب المرشح الديمقراطي " جو بايدن" من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ،هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور التوقعات الجديدة للاتحاد الأوروبي عن النمو والتضخم فى أوروبا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.1769$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1711 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1710$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنحو 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد تذبذب حاد فى ظل تطورات الانتخابات الأمريكية المشتعلة ، وبعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.1602$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.3% ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،وتباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل.

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المرشح الديمقراطي "جو بايدن" على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب" ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ،والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، يتصدر دونالد ترامب النتائج الأولية هناك بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع.

وأسواق المال العالمية تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

من ناحية أخرى ، يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم التقرير الربع السنوي للاتحاد الأوروبي ، والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو لمدة عامين ، وتمكن أهمية تلك التقرير إنه يأتي بعد اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا معظم أنحاء أوروبا ،وهو ما دفع الحكومات الكبرى إلى إعلان حالة الإغلاق لمدة شهر لمنع تفشي المرض.