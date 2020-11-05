شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يوسع برنامج شراء الأصول بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش برنامج شراء الأصول البريطاني فى ختام اجتماع 5 تشرين الثاني/نوفمبر ، وسع البنك المركزي البرنامج إلى 895 مليار إسترليني شهريا ، على خلاف توقعات الأسواق المالية التثبيت عند قيمة 745 مليار جنيه ، بما يعني زيادة البرنامج بنحو 150 مليار جنيه إسترليني شهريا ، بهدف دعم الاقتصاد الملكي فى مواجهة التحديات المتزايدة ، خاصة الموجة الثانية لفيروس كورونا ،وانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

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