شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور .. الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 5-11- 2020 بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، حيث سجلت الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو والخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، والباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2.5 - 3 جنيهات.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 1.5 - 2.5 جنيها ، و الكوسة3-5 جنيهات، و الملوخية 2-4 جنيهات، و أسعار البسلة 10-14 جنيها للكيلو ، و سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.

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واستقرت أسعار الطماطم سجلت 2.5-6.5جنيها للكيلو، و البطاطا 1.5 - 2 جنيها، و البصل الأحمر يترواح بين 5 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 5-6.5 جنيها، والجزر من 3 - 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تواصل استكمال منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات خاصة العروة الخريفية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال عمل خريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان من إدارة الخضر لضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعى، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.