شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بضغوط تراجع 14 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرا 5.91 نقطة ليصل إلى مستوى 8082.82 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 7.09% خاسرا 1320.96 نقطة ليصل إلى مستوى 17299.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 91.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.34%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%.

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وقفز 62 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 5.57%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 5.53%، فيما تراجع 123 سهماً على رأسها سهم "أسمنت المدينة" بنسبة 3.67%، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 3.62%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 2.86%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 162 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعى عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حققت المجموعة إيرادات بلغت 4.3 مليار ريال سعودي مقابل 5.6 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 23.663%، وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة 143 مليون ريال سعودي مقابل 544 مليون ريال سعودي، وبلغت خسارة السهم 0.32 ريال مقابل 1.2 ريال.