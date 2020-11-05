شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% خاسراً 28.110 نقطة ليصل إلى مستوى 5437.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% خاسراً 34.040 نقطة ليصل إلى مستوى 6000.32 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.37% خاسراً 15.910 نقطة ليصل إلى مستوى 4323.39 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% خاسراً 14.440 نقطة ليصل إلى مستوى 4389.75 نقطة.
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 61.8 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 3669 صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.56%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.
وجاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6.80%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 6.52%، ثم سهم شركة التخصيص القابضة بنسبة 6.33%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 13.64% يليه سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 5.14%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 5%.
وفي سياق متصل أعلنت شركة منازل القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 1 ظهراً، وذلك لمناقشة البيانات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.
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