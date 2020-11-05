بنك إنجلترا المركزى يؤكد عدم عودة الاقتصاد لحجمه قبل الجائحة إلا فى 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس إن الاقتصاد لن يصل إلى حجمه قبل الجائحة حتى الربع الأول من 2022، ليمد الفترة التي يتوقعها لمدى سرعة عودة الإنتاج إلى مستوى الربع الرابع من 2019. وقال بنك إنجلترا "وفق التوقع الأساسي للجنة السياسة النقدية، لن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الرابع من 2019 حتى الربع الأول من 2022"، وذلك بعد أن قال في السابق إنه سيعود لذلك المستوى في 2021.

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