شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف ريال غرامة لـ"فواز الحكير" بسبب تضمن نتائجها المالية معلومات غير صحيحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن فرض مجلس إدراتها غرامة مالية 40 ألف ريال على فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، لإفصاحها عن معلومات غير صحيحة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، أنه تم فرض الغرامة على الشركة لمخالفتها أحد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات.

وأشارت إلى أن المخالفة تضمنت إفصاح الشركة عن معلومات غير صحيحة في إعلانها، بشأن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، وفي إعلانات تصحيحة صادرة عن الشركة بشأن النتائج، وهو ما تم تصحيحه بعد ذلك.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق، تحولها للخسارة خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي، بخسائر صافية بلغت 535.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 224 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.