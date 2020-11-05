سعر القهوة الآجلة تصمد فوق الدعم– تحليل – 5-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر القهوة متمسكا بالمحاولات الإيجابية بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري الممتد 101.25 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة البدء بتسجيل الأهداف والتي تتمركز عند 106.20 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 109.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 101.50 و 106.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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