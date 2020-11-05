شكرا لقرائتكم خبر عن لابد لسعر اليورو مقابل الين من الهبوط - تحليل - 5-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تقديم سعر الزوج يوم أمس لتداولات جانبية ضعيفة إلا أن ثباته السلبي دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 123.60 وباستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي باستقراره عند 123.05 فإن ذلك يؤكد الاستمرارية السلبية لنتوقع بدء هبوط التداولات قريبا نحو 121.70 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف الإضافي الأول والمتمركز عند 121.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.75 و 121.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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