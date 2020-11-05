شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 5-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استسلم سعر الزوج لسلبية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لهجوم سلبي قوي مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 136.15 ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول المتمركز عند 135.00.

نتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي تشكيله لموجات هابطة جديدة ليضغط بذلك على مستوى 134.40 وبتحقيقه لكسر هذا الدعم قد تمتد التداولات نحو 133.50 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.75 و 134.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط