شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 5-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
استسلم سعر الزوج لسلبية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله لهجوم سلبي قوي مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 136.15 ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول المتمركز عند 135.00.
نتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي تشكيله لموجات هابطة جديدة ليضغط بذلك على مستوى 134.40 وبتحقيقه لكسر هذا الدعم قد تمتد التداولات نحو 133.50 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.75 و 134.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 5-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.