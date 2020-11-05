شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 5-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 837.00 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات الإيجابية مقتربا بذلك من المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 880.00, كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باندفاعه فوق مستوى 50 سيزيد من فرص اختراق السعر للحاجز الحالي بهدف الوصول نحو المحطات الإيجابية والمتمركزة عند 815.00 وصولا نحو 850.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 855.00 و 900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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