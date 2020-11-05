شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبحث عن العزم– تحليل -5-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بتذبذبه الجانبي قرب الحاجز المستقر قرب 3.1250 متأثرا بإيجابية المؤشرات الرئيسية وليعيق ذلك المحاولات السلبية المقترحة سابقا, نتوقع استمرار تقديم السعر حاليا لتداولات جانبية لحين تجميعه للعزم السلبي ليمكنه ذلك من تسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حول 2.9800 و 2.900 على التوالي.

أما ثبات التداولات فوق مستوى 3.1250 فإن ذلك سيؤكد تأجيل الهجوم السلبي ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد قد يدقع به للوصول نحو 3.2350 ليواجه بذلك المقاومة المحورية قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط