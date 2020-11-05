شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تطلب 600 ألف طن من القمح الصلد فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب، المشتري الحكومي للحبوب في السعودية، اليوم الخميس إنها تطلب شراء 600 ألف طن من قمح الطحين الصلد في مناقصة عالمية.

وقال بيان المؤسسة إن القمح مطلوب للتوريد خلال الفترة من فبراير إلى مارس.

وكان قد قال مشتري الحبوب الحكومي السعودي، المؤسسة العامة للحبوب، إنه اشترى حوالي 540 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية.

وطلبت المؤسسة جلب الشعير من الموردين العالميين على أن يصل المملكة في نوفمبر وديسمبر. وقالت المؤسسة إن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 225.34 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.