الاقتصاد

الذهب يصعد مع تقدم بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1909.41 دولار للأوقية (الأونصة).

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وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1909.80 دولار.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.

في الوقت نفسه، تراجع الدولار بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة مما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.4 بالمئة إلى 24.23 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 874.98 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2302.67 دولار للأوقية.

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