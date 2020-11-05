شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة السعودية" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات شهر أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 نوفمبر الحالي.

وقالت الهيئة، أن هذا التنبيه يستهدف تجنيب المكفلوين غرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

يشار إلى أن الهيئة بدأت في مطلع الشهر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت الهيئة قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك منذ بداي العام قبل الماضي.