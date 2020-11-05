شكرا لقرائتكم خبر عن "عطاء التعليمية" توقع عقد إيجار مع "تطوير للمباني" بقيمة 2.85 مليون ريال سنويا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة عطاء التعليمية عقد إيجار مع شركة تطوير للمباني يخص مبنى مجمع تعليمي مكتمل على مساحة قدرها 11.557 متر مربع في مدينة الرياض بحي الورود ولمدة 35 سنة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن المبنى تبلغ قيمته الإجمالية 98.36 مليون ريال، وقيمة إيجارية سنوية بقيمة 2.85 مليون ريال.

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وبحسب بيان الشركة، فإن هذا الإيجار يأتي ضمن خطة الشركة لنقل مدارسها الخاضعة لبرنامج "تدرج" إلى مبان تعليمية نموذجية، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستعابية للطلاب وفق استراتيجية الشركة للتوسع.

وأوضحت أن الأثر المالي سيظهر في النصف الآخر من السنة المالية للشركة والمنتهية في تاريخ 31 يوليو 2021.

يشار إلى أن شركة المملكة القابضة أنهت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع عطاء التعليمية دون التوصل لاتفاق.