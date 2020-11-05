شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول سعودي يوضح تفاصيل ومزايا عقود العمالة الوافدة الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالله أبو اثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودية، إن إقرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، بني على دراسات ومراجعة لأفضل الممارسات.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن المبادرة ستسمح للعامل بالانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء العلاقة التعاقدية بدون موافقة صاحب العمل السابق، مشيرا إلى أن النظام سابقا كان يشترط موافقة صاحب العمل، حتى بعد انتهاء التعاقد.

وذكر أنه خلال فترة سريان العقد، يحق للعامل الوافد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر إذا تم وقف متطلبات العقد، لافتا إلى إن المبادرة الحالية جعلت الحكم والمرجعية في العمل لعقد العمل ذاته، كما أنها تجعل السوق أكثر تنافسية ومرونة.

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وتقدم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" والتي أطلقت مؤخرا، ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.

وتتيح الخدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح الخدمة بالخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعزز المبادرة من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.