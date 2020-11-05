شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الدولار مقابل الفرنك صعوبة في تخطي مستوى 0.9192 بعد المحاولة الثانية للاختراق، ليرتد هبوطاً بشكل ملحوظ ويبدأ اختبار خط الدعم الذي يظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط، والذي يستهدف زيارة مناطق 0.9010 مبدئياً.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر 0.9100 سيؤكد استمرار الانخفاض المتوقع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9192 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط