الاقتصاد

الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاَ واضحاً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7325 وتمتد إلى 0.7413.

 

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7120 والثبات بإغلاق يومي دونه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا