شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاَ واضحاً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7325 وتمتد إلى 0.7413.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7120 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد