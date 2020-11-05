شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراقاَ واضحاً لمقاومة القناة الهابطة واستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع من جديد، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 0.7325 وتمتد إلى 0.7413.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7120 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.