شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط ليختبر الدعم المحوري 40.23، وكما أشرنا يوم أمس، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار مستوى 39.30 مبدئياً، وقد يمتد إلى 37.40 بعد تجاوز المستوى السابق.

وحتى الآن، لا يزال الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 40.23، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 42.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد