شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى 37.55، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 39.80 وتمتد إلى 41.45.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 37.55 والثبات دونه سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 36.10 ثم 34.95 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد