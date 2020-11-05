الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطى سعر الفضة مستوى 24.00 واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مناطق 25.06 مبدئياً.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الميل الصاعد اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.00 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 23.60 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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