شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1901.80، ويبدأ اليوم بميل صاعد في محاولة للابتعاد عن هذا المستوى، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، في طريقه لزيارة مستوى 1934.86 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1901.80 والثبات دونه من جديد سيضع السعر تحت الضغط السلبي الذي يستهدف زيارة مناطق 1860.90 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد