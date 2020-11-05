شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس بعد محاولة اختراق مستوى 1.3240، ليبدأ الضغط على مستوى الدعم المحوري 1.3115، ويحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3040 وتمتد إلى 1.2965.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3240.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط