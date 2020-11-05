شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينخفض بقوة – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بشكل حاد بعد اختبار مستوى 105.20 يوم أمس، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 103.65.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.00 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 105.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 105.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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