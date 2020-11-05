شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ يوم أمس، ويحافظ على ثباته دون مستوى 1.3000، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستويات 1.2845 ثم 1.2705 بشكل رئيسي.

كسر مستوى 1.2915 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المقترحة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط