شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي – تحليل - 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليتخطى مستوى 1.1720، في طريقه لاختبار محتمل للمقاومة الأهم التي تتواجد عند 1.1770، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون المستوى الأخير ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، والذي يستهدف مناطق 1.1540 بشكل رئيسي.
لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات دون 1.1770، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية تدعم الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1600 والمقاومة 1.1820
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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