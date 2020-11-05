الاقتصاد

إزدان العقارية (ERES) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫571 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل،مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫45 فلس كمستوى أول ثم 1٫20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫70 فلس.

 

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 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.62 ريال

 

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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