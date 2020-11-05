شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اليورو من الأدنى له أربعة أشهر أمام الدولار والأنظار على نتائج الانتخابات الأمريكية واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الصيف وذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفرز أصوات الناخبين الأمريكيين ضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1739 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1725، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1742، بينما حقق الأدنى له عند 1.1711، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 1.1726.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 4.5% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.7% مقابل 2.2%، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تراجعاً 1.4% مقابل ارتفاع 4.4% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 740 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 556 ألف طلب إلى 7.2 مليون طلب مقابل 7,756 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.6% مقابل 10.1% في الربع الثاني الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 10.0% مقابل ارتفاع 9.0% في الربع الثاني، كما ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون واستمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين.

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ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الجاري على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 264 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 214، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 48 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الديمقراطي على نحو 46 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي أو نظيره الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الديمقراطيين على 204 مقعد بينما حصل الجمهوريين على 190 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 47.36 مليون ولقي 1,211,986 شخص مصرعهم في 219 دولة.