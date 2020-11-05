شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وفرز أصوات الناخبين الأمريكيين ضمن فعليات الانتخابات الأمريكية.

ويأتي ذلك قي ظلال القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا والمخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى عقب قيام أكبر اقتصاديات أوروبا فرنسا وألمانيا ومؤخراً بريطانيا بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس التاجي، ووسط تسعير الأسواق للتقرير التي تطرقت لكون أوبك+ تدرس إمكانية خفض الإنتاج بصورة أكبر كأحد الخيارات المتاحة لمواجهة ضعف الطلب العالمي المتوقع على النفط خلال الفترة المقبلة وترجيح عدم قيام أوبك+ بتقليص خفيض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً والحفاظ على الخفض عند 7.7 مليون برميل في الربع الأول من 2021.

وفي تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.77% لتتداول عند مستويات 38.49$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.15$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 1.06% لتتداول عند 40.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.96$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.23$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.02% إلى 93.35 مقارنة بالافتتاحية عند 93.37، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.41.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 740 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 556 ألف طلب إلى 7.2 مليون طلب مقابل 7,756 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.6% مقابل 10.1% في الربع الثاني الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 10.0% مقابل ارتفاع 9.0% في الربع الثاني، كما ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون واستمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين.

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هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الجاري على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 30 من تشرين الأول/أكتوبر عجز 8.0 مليون برميل مقابل فائض 4.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 484.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 7% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 18% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقارير التي تطرقت إلى توقعات المجموعة المالية جولدمان ساكس بأن تؤجل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، زيادة مستويات إنتاج النفط كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 221 منصة، لتعكس خامس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 485 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل يومياً، أي بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه الإنتاج قبل إعصار دلتا الذي ضرب خليج المكسيك وأدى لتراجع الإنتاج مؤخراً بواقع 1.1 مليون برميل يومياً مع إيقاف أكثر من 90% من إنتاج الخليج.

إلا أن الإنتاج لا يزال يعكس تراجع بواقع 2 مليون برميل يومياً أو بنحو 18% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.