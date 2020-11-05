شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط 6.5 مليون برميل يوميا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2020 بشكل قياسي بلغ نحو 10.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، قبل أن يبدأ في التعافي خلال الربع الثالث، تزامنا مع بدء النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم

وتوقع تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط استمرار تعافي الطلب خلال الربع الأخير من عام 2020، إلا أن حالة من عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات في ظل الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، والتي تركز أغلبها في الهند والولايات المتحدة وأوروبا وبعض دول أمريكا اللاتينية، مما اضطر عده دول مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إلى فرض قيود أكثر صرامة والعودة لإجراءات الإغلاق الجزئى.

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وأوضح تقرير منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أنه بشكل عام يتوقع تراجع الطلب على النفط فى عام 2020 بشكل قياسي يبلغ نحو 9.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام السابق مسجلا 90.3 مليون برميل يوميا، ويعد هذا التراجع هو الأول منذ عام 2009 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بنحو 6.5 مليون برميل يوميا خلال عام 2021.