شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6034 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما يتداول مؤشر استوكاستيك في منطقة البيع المبالغ فيه، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة الهام عند 9250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5900 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,957 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,084 نقطة