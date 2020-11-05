شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9726 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الهام عند 9850 نقطة، والذي بتجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10100 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,676 وبين مستوى المقاومة هو 9,823 نقطة