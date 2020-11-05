شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على مكاسب تفوق 1% والأنظار على نتائج الانتخابات الأمريكية واجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع توجه أنظار المستثمرين عالمياً لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن بالإضافة لنتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 15.6 مقابل 15.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 5.63 مليار دولار استرالي مقابل 2.62 مليار دولار استرالي في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3.70 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك مع ارتفاع قراءة مؤشر الصادرات 4% مقابل تراجع 4.1% في آب/أغسطس، وتراجع قراءة مؤشر الواردات 6% مقابل ارتفاع 1.3%.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق اكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 47.36 مليون ولقي 1,211,986 شخص مصرعهم في 219 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.01% ليربح 16.37 نقطة ويصل إلى المستوى 1,643.62، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.29% ليربح هو الأخر 305.55 نقطة ويصل إلى المستوى 24,000.78.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.16% ليربح 55.76 نقطة ويصل إلى المستوى 4,869.42، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.88% ليربح هو الأخر 28.75 نقطة ويصل إلى المستوى 3,306.19.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.61% ليربح 649.44 نقطة ويصل إلى المستوى 25,535.58، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.79% ليربح هو الأخر 42.28 نقطة ويصل إلى المستوى 2,399.60.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 56.02 نقطة ويصل إلى المستوى 12,255.95، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.22% ليربح هو الأخر 74.17 نقطة ويصل إلى المستوى 6,136.30.