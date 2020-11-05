شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 04-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1٫571 فلس، مخترقا خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل،مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫45 فلس كمستوى أول ثم 1٫20 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫70 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.52 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط