شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 836 فلس،وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 850 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات اقل قد تصل الى 820 فلس كمستوى أول ثم 790 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 830 بينما مستوى المقاومة هو 840 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط