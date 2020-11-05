كويتية (KINV) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 125 فلس امس الاربعاء، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 120 فلس كمستوى أول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 131 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 123.0 بينما مستوى المقاومة هو 128.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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