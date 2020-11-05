شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 43٫20 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 41٫40 فلس، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى أول ثم 37٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 40.5 بينما مستوى المقاومة هو 42.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط