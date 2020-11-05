شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 360 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعية على السهم للوصول لمستويات قد تصل الى 345 فلس كمستوى أول ثم 300 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 390 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 355 بينما مستوى المقاومة هو 362 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط