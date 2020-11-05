شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يعوض خسائر الشهر الحالي -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 16٫30 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الشهر الحالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 18 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 14٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.7 بينما مستوى المقاومة هو 17 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد