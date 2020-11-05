شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الأرباح لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 2٫40 ريال، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2٫29 ريال كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫46 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط