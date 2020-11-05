شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. الجمبرى يتراوح بين 90-470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس 5 – 11 – 2020 استقرارا لجميع الأنواع، حيث سجلت أسماك البورى "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبورى "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.
ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور فسجل البلطى المزارع "1" 21 – 24 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطى المزارع "2" 17 – 20 جنيها للكيلو، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه.
وسجل البربون "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبياض الأملس "1"، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.
وسجل سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو، وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. الجمبرى يتراوح بين 90-470 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.