دار الأركان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.11 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.71، ليستهدف مستوى الدعم 7.55. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.88 ومستوى المقاومة 8.71.

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