شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها. Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم 15.02. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.02 ومستوى المقاومة 15.98.

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