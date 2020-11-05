كيمانول بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته تعويض بعضاً من خسائره السابقة، كما يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 0.20 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم مدعوماً بتداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، أمام سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 10.84. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.45 ومستوى المقاومة 10.84.

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