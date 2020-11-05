شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.10 نقطة، ليواجه السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.63، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.85 ومستوى المقاومة 10.68.