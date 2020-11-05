شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع العربي يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الدرع العربي (8070) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 22.74، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص الكثير من مكاسبه المبكرة، ويغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.10 ومستوى المقاومة 24.00.