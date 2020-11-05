شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 05-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الحمادي (4007) ارتفاعاً في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حادة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.90% بما يعادل 1.15 نقطة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة 31.30.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 31.30، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 34.16.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.50 ومستوى المقاومة 32.90.
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