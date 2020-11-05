الخزف يحاول التخلص من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 05-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الخزف (2040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 2.60% بما يعادل 1.10 نقطة، ليحاول السهم بارتفاعه الأخير التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المحوري 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة 50.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.75 ومستوى المقاومة 47.75.
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